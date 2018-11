Polícia prende gerente do tráfico em Niterói-RJ A Polícia Civil prendeu ontem no Engenho do Mato, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, o foragido da justiça Leandro Oliveira de Assis, de 27 anos, conhecido como "caveirinha". Ele, que é apontado como gerente do tráfico de seis bocas de fumo no Complexo do Engenho do Mato, localizado na região oceânica de Niterói, é acusado de ser um dos autores do assassinato, em 2008, contra Marco Antonio Quintanilha, que teve seu corpo encontrado em uma mata em São Pedro da Aldeia.