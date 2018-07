Polícia prende golpista que faturou mais de R$ 100 mil no RS SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, 30, um dos responsáveis por aplicar golpes na vendas de terrenos no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A polícia acredita que o homem tenha faturado mais de R$ 100 mil com os crimes.