Polícia prende grupo acusado de roubos e morte de PMs A Polícia Civil prendeu seis acusados de envolvimento em assassinatos de policiais militares e em assaltos violentos na Região Metropolitana de São Paulo. As detenções fazem parte da Operação Ponta de Lança, encerrada na manhã desta terça-feira com agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).