Polícia prende grupo que clonava cartão no RJ e em SP

Eles portavam 223 ingressos adquiridos pela internet com cartões de crédito clonados, no valor de R$ 36 mil, que seriam revendidos para cambistas pela metade do preço. A investigação durou um mês e descobriu que Aquiles Rodrigues de Souza, de 18 anos, e Francisco Luis Pereira Souza, 23, obtinham os dados e senhas dos cartões com o frentista de um posto de gasolina, no bairro Jacarepaguá, na zona oeste no Rio.

Os donos dos cartões de crédito reclamaram com as operadoras e a informação chegou à casa de shows, que acionou a polícia. "Um funcionário do posto de gasolina capturava as informações e senhas, e depois fornecia aos dois", disse o delegado Márcio Tossati, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).

Um terceiro bandido fugiu ao perceber a aproximação da polícia, que apreendeu um veículo usado pelos criminosos. Eles serão indiciados por estelionato, formação de quadrilha e uso de documentos falsos.

Golpe

No último sábado, os paulistas João Victor Chagas, de 21 anos, e Renan Queiroz de Almeida, de 25, foram presos quando instalavam um equipamento para obter dados de clientes num caixa eletrônico no Botafogo Praia Shopping, na zona sul carioca.

Eles ainda tentaram subornar os policiais da 12ª Delegacia de Copacabana, oferecendo um carro e R$ 20 mil em dinheiro. A dupla também suspeita de aplicar o mesmo golpe no West Shopping, em Campos, na zona oeste do Rio. A polícia fluminense investiga a participação de mais dois cúmplices no crime.