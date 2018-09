Polícia prende grupo que vendia drogas em Itapuã-BA

Com três dos acusados, detidos em um imóvel no bairro periférico da Baixa do Fiscal, foram encontradas cerca de 2 mil pedras de crack. O outro integrante, o soldado da Aeronáutica Jackson Vasques da Silva, foi preso na Base Aérea de Salvador, acusado de ocultar a arma usada em dois assaltos a uma joalheria de Itapuã, na caixa de um aparelho de ar-condicionado da própria unidade militar. Segundo o delegado Antônio Cláudio Oliveira, Silva confessou o crime.