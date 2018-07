Polícia prende homem-aranha em Florianópolis, SC

Segundo a polícia, Lemos vinha cometendo crimes na área continental de Florianópolis, como furtos e arrombamentos, mais precisamente na região dos Bairros Coqueiros, Itaguaçu, Bom Abrigo e Abraão.

Lemos foi preso na região do Morro da Caixa. No momento de sua abordagem, o suspeito reagiu à prisão, mas foi encaminhado para a 4ª DP da Capital e logo depois conduzido à Unidade Prisional do Bairro Estreito.