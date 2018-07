Polícia prende homem mais procurado de Pernambuco

Policiais do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) no estado de Pernambuco, prenderam Eronildo José da Silva Júnior, o "Júnior de Éron", de 24 anos, apontado como o foragido mais procurado do Estado.

Ele foi encontrado na Avenida Ercinda Lapenda, no bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, e responde a crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, todos praticados na região central da capital pernambucana. Eronildo já esteve duas vezes preso, em 2007 e 2009. Em ambas as situações, a justiça concedeu o alvará de soltura.