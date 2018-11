Polícia prende homem que matou a mãe no RJ A polícia prendeu nesta tarde André Luiz Belarmino das Neves, de 38 anos, acusado de ter assassinado a própria mãe, ontem à noite em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele também tentou matar a irmã. Foi impedido pelo cunhado e fugiu. Belarmino foi encontrado hoje por vizinhos, que o espancaram. Para escapar dos agressores, tomou como reféns os próprios filhos, de 10 e 14 anos. Acabou se entregando, após a chegada da polícia.Belarmino matou a mãe, Lizete Belarmino das Neves, de 63 anos, após uma discussão. Vizinhos contaram à polícia que ele é viciado em drogas e se revoltou porque a mãe negou-se a lhe dar dinheiro. Belarmino usou a antena de um telefone sem fio para matar a mãe - ela foi perfurada diversas vezes.A irmã de Belarmino chegou à casa de Lizete, na Rua Angorá, em Queimados, e encontrou a mãe morta. Ele também a atacou, mas a mulher, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi defendida pelo marido. Belarmino fugiu. Lizete foi encontrada seminua pela filha e há a suspeita de que tenha sido vítima ainda de estupro. "Estamos esperando o laudo da perícia técnica para saber se ele também cometeu crime sexual", disse o delegado Giniton Laje, responsável pelo flagrante.Belarmino passou a noite escondido, próximo de casa. Ele foi localizado pelos vizinhos e agredido pela manhã. "O crime causou comoção. As pessoas estavam muito revoltadas e ele apanhou bastante", disse o delegado. O criminoso fugiu para a casa de sua família e ameaçou os filhos com uma faca, até a chegada da polícia. Belarmino foi atendido no Hospital de Japeri e chegou à 63.ª Delegacia de Polícia (Japeri) às 16 horas. Ele foi indiciado por homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal.