Polícia prende homens com cartões clonados Dois homens foram presos na noite de ontem, em Registro, interior de São Paulo, com diversos cartões bancários clonados, durante a Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais encontraram no interior do veículo um compartimento secreto, que só podia ser aberto ao ser acionado o pedal do freio e o botão de alarme do carro. Foram encontrados aproximadamente 80 cartões de bancos clonados, já com senhas, prontos para serem utilizados em fraudes. Os policiais também identificaram uma máquina de clonagem e um notebook.