Polícia prende irmãos com 552 kg de drogas em MG A Polícia Federal apreendeu 552 quilos de drogas em São José da Barra, no interior de Minas Gerais. Duas pessoas foram presas. Com a dupla, foram encontrados 510 quilos de maconha e 42 quilos de pasta base de cocaína, além de duas pistolas de nove milímetros de fabricação israelense, de calibre restrito, 52 munições e quatro carregadores.