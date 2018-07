Polícia prende ladrões que atacaram caixas eletrônicos Em dois ataques contra caixas eletrônicos, na madrugada desta sexta-feira, em pequenas cidades do interior paulista, parte dos ladrões acabou presa pela polícia. Um dos criminosos foi baleado. Desde o início do ano, mais de trinta agências bancárias foram explodidas pelos bandidos - na maioria dos ataques os bandidos fugiram. Em Itapuí, cidade de 12.191 habitantes na região de Bauru, uma quadrilha explodiu dois caixas eletrônicos de uma agência bancária. Durante o assalto aos caixas, uma parte do bando atacou a tiros uma base da Polícia Militar na cidade.