Polícia prende maior fornecedor de drogas e armas do CV

Silva foi preso quando chegava a um imóvel alugado em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Segundo o delegado titular da 33ª Delegacia de Polícia (Realengo, zona oeste), Marcelo Martins, Tubarão trazia as drogas e as armas de Ponta Porã e Foz do Iguaçu, cidades do sul do País, e distribuía em favelas do Rio e da Baixada Fluminense, entre elas, a do Muquiço, em Guadalupe; Cidade Alta, em Cordovil; e Parque das Missões, em Duque de Caxias.

Silva já havia sido preso em 2009 no Paraguai, pela extinta Delegacia de Repressão as Armas e Explosivos (DRAE). Contra ele havia dois mandados de prisão por tráfico, mas as ordens judiciais foram recolhidas pela Justiça. Tubarão foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.