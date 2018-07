Polícia prende mais um acusado de pedofilia em AL

José Ronaldo foi preso por uma guarnição da Policia Militar (PM), sob o comando do cabo Gonçalves, com base em uma denúncia feita ao ''Disque 100''. Segundo a denúncia anônima, o acusado abusava sexualmente da sua própria filha, de idade não revelada, e de pelo menos mais duas outras crianças. Ele usava filmes pornográficos para exibi-los durante o ato sexual com suas vítimas.

Após prestar depoimento à polícia, José Ronaldo foi submetido a exame de corpo delito no Instituto Médico Legal de Maceió (IML) e em seguida levado de volta à delegacia regional de Delmiro Gouveia, onde ficaria preso à disposição da Justiça.

Na semana passada, doze homens, entre eles um idoso de 90 anos, foram presos acusados de pedofilia em Água Branca. No entanto, apenas onze estão respondendo pelo crime, já que um dos presos foi indiciado apenas por porte ilegal de arma de fogo. Com a prisão de ''Piriquito Falador'', sobe para doze o número de acusados de estupro de vulneráveis em Água Branca.

Depois dessas prisões, a polícia anunciou que praticamente dobrou o número de denúncias feitas ao ''Disque 100'', somente para a cidade de Água Branca. A ordem do secretário estadual de Defesa Social, coronel Dário César, é dar continuidade às operações de combate à pedofilia na região.