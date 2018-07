Polícia prende mais um suspeito de briga em SP Foi preso hoje mais um suspeito de envolvimento na briga entre punks e skinheads no dia 3 de setembro na zona oeste de São Paulo. A confusão terminou com um jovem morto e outro ferido. A informação é da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Com ele, chega a três o número de presos envolvidos no tumulto, que envolveu cerca de 70 pessoas e aconteceu na frente da casa de shows Carioca Club, em Pinheiros.