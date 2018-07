Polícia prende mais uma integrante da gangue das loiras

A gangue das loiras é acusada de cometer ao menos 50 sequestros relâmpago desde 2008 até março deste ano, quando a primeira integrante do grupo, Carina Geremias Vendramini, de 25 anos, foi presa. Uma semana depois, os líderes da organização, Wagner Gonçalves de Oliveira e sua mulher, a única morena do grupo, também foram detidos. A quarta criminosa detida, Vanessa Geremias Vendramini foi identificada após denúncia anônima, também em março. Priscila é a quinta envolvida presa. Ela foi encontrada por agentes do 3º Distrito Policial, no bairro da Aclimação.

A polícia calcula que a quadrilha seja composta, no total, por 10 pessoas. Os crimes praticados pelo grupo ficaram famosos pela maneira como eram executados. Cada loira abordava as vítimas em estacionamentos de supermercados e shoppings para circular nos veículos dessas pessoas e, ao final, realizavam os furtos e roubos. Em alguns casos, as loiras chegavam a realizar compras com os cartões roubados das vítimas.

O caso é investigado na 3ª delegacia antissequestro do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo.