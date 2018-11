Polícia prende médicos e enfermeiro falsos no Rio Dois falsos médicos bolivianos e um falso enfermeiro brasileiro foram presos em flagrante ontem quando prestavam serviços médicos em Unidades de Terapia Intensiva Móvel (UTI Móvel) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os falsos médicos foram presos pela prática dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. O falso enfermeiro foi indiciado pela prática do crime de exercício ilegal de profissão.