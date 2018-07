Polícia prende menores suspeitos de homicídios no RS

A investigação começou no dia 18 de outubro de 2009, quando um homem, de 42 anos, foi morto com 12 golpes de faca, no bairro Guajuviras, em Canoas. Dois meses depois, outro homem, de 33 anos, também foi morto com 37 facadas, também no bairro Guajuviras.

A Polícia ainda investiga se a dupla teria participação em outros crimes semelhantes.

As prisões foram feitas no bairro Guajuviras, em Canoas, e no bairro São José, em Porto Alegre. Os adolescentes seriam encaminhados à Fundação de Atendimento Sócio-Educativa (Fase).