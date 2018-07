Polícia prende mulher do goleiro Bruno, diz advogado Policiais civis de Minas Gerais prenderam na manhã de hoje Dayanne Souza, mulher do goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo. A informação foi repassada pelo advogado Ércio Quaresma, que defende Dayanne, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e mais três amigos do goleiro. Macarrão teve a prisão temporária pedida, junto com Bruno, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O advogado afirmou que os policiais estiveram no endereço de Dayanne por volta das 6 horas. Ela foi levada para o Departamento de Investigação em Belo Horizonte.