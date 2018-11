De acordo com os agentes, ela estava realizando anotações do jogo do bicho na Rua Itabira, bairro de Heliópolis, no Rio. Em depoimento, a presa afirmou que trabalhava para o bicheiro Aniz Abraão David, o "Anísio", desde 1988. Os policiais também apreenderam com ela certa quantia em dinheiro, anotações, blocos e resultados.