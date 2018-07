Polícia prende mulheres com 70 kg de maconha no MS Três mulheres foram presas ontem ao transportar 70 quilos de maconha em um ônibus que trafegava pela BR-463, na região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada em três malas dentro do bagageiro do veículo, que seguia de Ponta Porã para Campo Grande. As passageiras confessaram que receberiam a quantia de R$ 1.000 cada uma para transportar o entorpecente até o Rio de Janeiro. Elas foram encaminhadas à Polícia Federal de Ponta Porã.