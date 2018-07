Polícia prende no litoral de SP acusada de propagar PCC

A Polícia Civil do Guarujá prendeu nesta quarta-feira, 10, Ana Paula Ferreira Estácio, de 28 anos, procurada pela Justiça do Paraná desde o ano passado. Nascida em Sorocaba, Ana Paula é acusada pelo Ministério Público de Foz do Iguaçu de propagar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraná, onde teria recebido a sigla PCP - Primeiro Comando do Paraná. De acordo com o investigador Rodrigo Santos, da Delegacia Sede do Guarujá, a investigação vinha acontecendo há um mês, desde a informação de movimentações estranhas na casa onde Ana Paula foi presa por volta das 6 horas da manhã, no bairro da Enseada. "Realizamos diversas campanas e há dois dias conseguimos os mandados (de busca e apreensão e de prisão)", disse Santos, afirmando que a procurada não reagiu à prisão. No entanto, ao chegar à delegacia, Ana Paula ficou muito alterada quando soube que não havia sido presa apenas pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos, conforme a Polícia lhe disse inicialmente. Ela esbravejou e gritou com os policias e jornalistas e chegou a agredir o cinegrafista da TVB, afiliada do SBT na região, Paulo Barrio. "Ela me deu um soco no ombro e bateu na câmera, que na hora desligou", contou Barrio. Junto com outros 21 réus, entre eles três mulheres, Ana Paula é acusada pelo MP-PR de diversos crimes, como promoção de motins, rebeliões, promover resgate de presos, tráfico de drogas, incêndio, tortura e ameaça. Ela seguiu para a carceragem do 2º. Distrito Policial de Santos e, segundo o investigador Santos, deverá ser encaminhada para o Paraná em breve. Foram apreendidos documentos falsos na casa de 800 metros quadrados onde Ana Paula estava morando com o marido - que tem passagem pela Polícia, mas não é procurado. Os investigadores acreditam que a procurada vinha cometendo estelionato na cidade, pois fazia compras e obtinha empréstimos com os nomes Ana Paula Tarifa e Ana Paula da Silva. "Também tem um outro crime que precisamos averiguar, mas aí é crime federal", disse o investigador, mostrando um comprovante de pagamento de pensão no valor de R$ 3.058,58 em um dos nomes falsos usados por ela.