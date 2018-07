Polícia prende no Rio mulher do traficante FB

Foi presa na noite deste sábado, 17, Flávia dos Santos Lima, de 37 anos, esposa do traficante Fabiano Atanásio, conhecido como FB, de 35 anos, segundo informações da Polícia Civil. FB foi preso no último dia 27 de janeiro, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Flávia foi detida em um salão de beleza, no Shopping Byside, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, durante cumprimento de mandado de prisão temporária pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas, de acordo com a polícia.

FB é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e comandava o tráfico na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte carioca, até que a área foi ocupada pelas forças de segurança do Estado, em novembro de 2010.

O traficante é acusado também de comandar uma ação que derrubou um helicóptero da Polícia Militar, causando a morte de três PMs, em outubro de 2009, no Morro dos Macacos, zona norte da cidade.