Polícia prende no Rio suspeito de tráfico de drogas A polícia prendeu neste sábado (22) Vitor Diego Machado Gesteira, suspeito de tráfico de drogas, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Ele também é suspeito de ter ajudado a resgatar Jhonny Luís da Silva, o Bebezão, de um hospital público na zona norte de Niterói, na região metropolitana, no início do mês. As informações são do 21º Batalhão da Polícia Militar (Vilar dos Teles). Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada para a 54ª Delegacia de Polícia (DP).