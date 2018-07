Polícia prende outro suspeito de morte de alemã em PE

O corpo de Jennifer foi encontrado na madrugada do dia 17 de fevereiro, às margens da BR-408, no município metropolitano de São Lourenço da Mata, alvejado por quatro tiros. O viúvo de Jennifer, Pablo Tonelli, 22 anos, e o sogro, Ferdinando Tonelli, 45, estão presos desde o dia 23, como principais suspeitos do crime. Ontem, a sogra, Delma Freire de Medeiros, também foi presa depois que um ex-presidiário a acusou de ter tentado suborná-lo com R$ 20 mil e passaporte para assumir participação no crime.

O filho de Jennifer e Pablo, de três anos, que estava sob os cuidados da avó até a sua prisão, está com a tia paterna Roberta Freire, que veio ao Brasil para depor no caso, sob proteção. Ela é rompida com a mãe, Delma, e recebeu autorização do irmão Pablo para levar o menino quando retornar à Itália, onde mora.

Crime

Na versão dos Tonellis e de Delma, eles estariam, com Jennifer e a criança, em um carro alugado e teriam sido assaltados por dois motoqueiros armados no bairro do Curado, no Recife, depois de terem ido ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP) na noite do dia 16 de fevereiro. Foram levados a um local deserto, onde foram roubados e, por ter se descontrolado, Jennifer teria sido levada pelos homens.

A polícia trabalha na linha de que a alemã tinha um seguro de vida em seu nome, com Ferdinando como seu beneficiário. Ainda não há data definida para a conclusão do inquérito policial.