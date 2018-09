Polícia prende pai que engravidou filha de 11 anos em SP

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante neste sábado, 22, em Birigüi, a 520 km de São Paulo, ao confessar que engravidou a filha de 11 anos. O acusado, cujo nome não foi divulgado, é migrante de Alagoas e trabalhava como cortador de cana. Ele tinha a guarda provisória da menina e de mais um irmão e três irmãs, com idades entre 5 e 13 anos, que moravam com ele no bairro Santo Antonio. Veja também: Todas as notícias sobre pedofilia A gravidez foi denunciada à Polícia Militar pela mãe, quando ela se encontrou com a filha neste sábado, dia de visita. A garota disse que era abusada desde quando foi morar com o pai, em janeiro deste ano. Levado à delegacia, o pai admitiu a gravidez, de dois meses, que foi diagnosticada nesta semana quando levou a filha a um posto de saúde. Depois do depoimento, o delegado Cristiano de Oliveira Melo, prendeu o acusado em flagrante. Os filhos estão com a mãe, por decisão do Conselho Tutelar, e a Delegacia da Mulher vai investigar se o pai também não abusava das outras filhas