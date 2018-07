Polícia prende 'patrão do tráfico' da serra catarinense Gilson César da Silva Cachoeira, conhecido como um dos patrões do tráfico de crack na região da serra catarinense, foi preso na última quinta-feira, durante ação da Polícia Civil, através da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Central de Investigações de Lages, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o acusado atuava há mais de dois anos no tráfico de drogas e já teria se livrado de duas abordagens da Polícia Federal e quatro da Polícia Militar.