Polícia prende peruanos que furtam em aeroportos

Eles foram pegos depois que tentaram furtar um notebook e outros aparelhos eletrônicos de um passageiro, que percebeu a ação e acionou a PM. Segundo a polícia, as imagens das câmeras de vídeo mostram o momento em que os criminosos, bem vestidos, disfarçados de passageiros, tentaram trocar a bagagem de mão de uma vítima.

Os três foram detidos do lado de fora do aeroporto em um veículo. Com eles, foi encontrada uma bolsa de viagem cheia de papel e plástico, que seria usada na troca. O grupo seria da Grande São Paulo e atuaria em outros aeroportos, segundo a PM.