Polícia prende professor suspeito de matar jovem em SP

O suspeito foi preso após investigadores ficarem três dias em campana em frente à casa dele. Na delegacia, três testemunhas reconheceram o professor como autor do homicídio. Em depoimento, ele confessou o crime e informou onde teria jogado a faca utilizada no ataque. O objeto foi encontrado e encaminhado para perícia. O caso é investigado pelo 4º Distrito Policial, da Consolação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia vai pedir à Justiça, ainda hoje, a prisão temporária do professor.

A vítima foi assassinada em frente ao local onde trabalhava. O operador de telemarketing conversava com outra pessoa quando foi golpeado pelo agressor sem qualquer motivo. Ele foi atingido no tórax e levado para o Pronto Socorro da Santa Casa, onde morreu. O agressor fugiu em seguida.