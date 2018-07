Polícia prende quadrilha liderada por mulheres de presos A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha liderada por mulheres de presos. A operação Pax Territorium resultou em 15 prisões de suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre.