Polícia prende quadrilha que assaltava bancos no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 16 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a bancos e caixas eletrônicos com o uso de explosivos nesta terça-feira, 11, em Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre.

As ações violentas vinham sendo investigadas desde março, quando o grupo explodiu o caixa eletrônico de um banco instalado dentro de uma empresa têxtil em Esteio. Depois, em sequência, o mesmo bando atacou um banco e um supermercado em Canoas usando métodos semelhantes. A polícia descobriu que a quadrilha também roubava automóveis e residências.