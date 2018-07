Polícia prende quadrilha que atuava no RJ, ES e MG

A ação contou com o apoio de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público (GAECO/MP).

De acordo com a Polícia Civil, quatro foram presos no Espírito Santo, um em Minas e 17 no Rio. Além das detenções, uma carga foi recuperada, três armas apreendidas e recolhidos veículos usados para praticar os roubos. Os agentes disseram ainda que os suspeitos possuíam equipamentos para arrombar vidros e portas de veículos.