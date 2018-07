Polícia prende quadrilha que desviava carga de grãos

As investigações da polícia indicaram que a quadrilha realizaria uma nova ação no final de semana. Os policiais foram acionado para interceptar o deslocamento de dois caminhões carregados com sacos de arroz retirados do depósito. Dois motoristas e dois ajudantes foram detidos.

Os agentes apreenderam também um utilitário de luxo Toyota Hilux, um Fiat Palio e um GM Celta. Os envolvidos foram autuados por furto e formação de quadrilha.