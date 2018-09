Polícia prende quatro após assalto a lanchonete em SP

Os policiais, em patrulhamento, viram um veículo com os homens dentro que, após identificarem o carro da polícia, demonstraram nervosismo. Depois de abordarem o veículo e verificarem as documentações, os policiais foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) que, minutos antes, uma lanchonete havia sido assaltada e as características dos suspeitos eram iguais às dos assaltantes.

O carro foi revistado e dois revólveres calibre 38, 11 celulares, dois palmtops, um CD player e cerca de R$ 1,1 mil foram encontrados. Os funcionários do estabelecimento reconheceram os quatro homens como participantes do assalto. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (DP).