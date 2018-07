Polícia prende quatro traficantes no Complexo do Alemão A Polícia Civil prendeu quatro traficantes na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na tarde de terça-feira. Os agentes chegaram até o grupo após denúncias de moradores sobre ameaças dos criminosos cuja intenção era montar uma boca de fumo na favela. Foram presos desarmados William Carolino, de 19 anos, Lucas da Silva Soares, de 18 anos, Marco Aurélio Ribas Felipe, de 22 anos e Wallace Rodrigo da Silva Nascimento, de 19 anos.