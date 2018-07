Polícia prende reitor de instituto federal no Pará

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Edson Ary Pontes, foi preso ontem pela Polícia Federal, acusado de liderar fraudes e desvios de recursos públicos no órgão que somam mais de R$ 5,4 milhões. Além dele, a PF prendeu os diretores Alex Costa Oliveira, Armando da Costa Junior e Bruno Garcia Lima. Os quatro tiveram os bens bloqueados e ficarão presos preventivamente para não atrapalhar as investigações, segundo o Ministério Público Federal, autor da denúncia, que atinge 12 pessoas.

A operação começou na madrugada, com vigilância em frente às casas dos acusados. Além das prisões, houve busca e apreensão de documentos . Segundo os procuradores da República Ubiratan Cazetta e Igor Nery Figueiredo, os acusados podem ser condenados pelos crimes de peculato, formação de quadrilha, dispensa indevida de licitação e outros crimes em concorrências públicas.

"Os fatos demonstram, de maneira inequívoca, a existência de verdadeira organização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, consistentes no desvio e na apropriação de recursos públicos da instituição de ensino", diz a denúncia. Os dois procuradores afirmam que o reitor era quem "liderava o bando, distribuía tarefas, fixava os valores que seriam desviados e dividia o produto dos crimes entre seus comparsas". A maior parte do dinheiro desviado ficava com Pontes.

O chefe da Controladoria-Geral da União no Pará, Marcelo Borges de Souza, afirma que há suspeita de envolvimento de funcionários do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério de Ciência e Tecnologia. "A fundação não era reconhecida por esses ministérios, mas, mesmo assim, o recurso era repassado, por isso suspeitamos que haja envolvimento de funcionários."

O advogado Valério Saavedra, defensor de Pontes e de Garcia, disse que precisa se inteirar do caso e solicitar acesso aos documentos. Afirmou que vai pedir hoje a revogação da prisão de seus clientes.