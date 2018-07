Polícia prende seis acusados de tráfico no DF A Polícia Civil do Distrito Federal anunciou hoje a detenção de quatro homens acusados de tráfico de drogas e outras duas pessoas suspeitas receptação em Ceilândia, cidade do Distrito Federal. As prisões são parte da Operação Brilhante. Também no Distrito Federal, a Polícia civil realiza hoje uma megaoperação denominada Tsunami. Na ação, realizada na cidade satélite de Planaltina, os policiais buscam cumprir 64 mandados de prisão. Mais de 700 policiais de quatro delegacias da região estão cumprindo os mandados contra diversos tipos de crimes, como tráfico de drogas, homicídios e roubos. Um balanço da operação será divulgado hoje.