Polícia prende seis por roubo a condomínio de SP Seis homens foram presos no fim da manhã de hoje no trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, acusados de assaltar um condomínio na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo informações da Polícia civil, os suspeitos foram presos na altura do km 14 da Rodovia Raposos Tavares, dentro do estacionamento de um supermercado. Um helicóptero Águia, da Policia Militar, e um Pelicano, da Polícia Civil, apoiaram aos policiais na busca por outros suspeitos fugitivos.