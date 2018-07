Polícia prende seis por tentar assaltar clube de SP Seis homens foram presos em flagrante na madrugada de hoje ao tentar arrombar caixas eletrônicos do Clube Sírio-Libanês, no bairro Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. Segundo os funcionários do clube, eles foram abordados pela quadrilha sob ameaça de revólveres. O grupo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), confessou o crime ao ser preso. Foram apreendidos quatro celulares e um carro usado na tentativa de fuga.