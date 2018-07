Polícia prende seis suspeitos de tráfico de drogas no RS A Polícia Civil prendeu nesta manhã seis suspeitos de tráfico de drogas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Os detidos - quatro homens com idades entre 22 e 46 anos, e duas mulheres, de 18 e 23 anos - levavam 31 pedras de crack.