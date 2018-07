Polícia prende sete acusados de roubar carros no RS

Sete pessoas foram presas na terça-feira, 12, durante a Operação Minuano, da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículo (DPRRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) do Rio Grande do Sul. Os detidos, com idades entre 22 e 32 anos, são acusados de envolvimento em roubos de veículos, adulteração e receptação, além de formação de quadrilha. Além das prisões temporárias foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos bairros Sarandi, Vila Ipiranga e Jardim Carvalho, em Porto Alegre, e na Vila Sumaré, em Alvorada. Os suspeitos foram conduzidos ao Presídio Central e à Penitenciária Feminina Madre Pelletier. De acordo com o delegado Heliomar Athaydes Franco, os automóveis eram levados para Santa Catarina e também para desmanches em Porto Alegre, além de abastecer uma oficina mecânica que utilizava peças roubadas para consertar carros comprados em leilão. Foram apreendidos dois automóveis usados pelos criminosos, um Golf, no bairro Sarandi, e um Santana, na Vila Ipiranga, além de objetos supostamente subtraídos das vítimas de roubo de veículos.