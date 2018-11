Polícia prende sogra de traficante de drogas no Rio A Polícia Civil prendeu hoje Rosimar Vieira da Silva por suspeita de lavagem de dinheiro, em Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Ela, que é sogra do traficante Márcio Batista da Silva, conhecido como "Dinho Porquinho", é uma das indiciadas no inquérito que investiga o envolvimento de parentes de traficantes com a lavagem de dinheiro. A detida foi levada para a 25ª Delegacia de Policia, de Engenho Novo.