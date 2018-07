Polícia prende suposto chefe do tráfico de favela no Rio Adilson Gomes da Hora Júnior, o "Nico", de 38 anos, suposto chefe do tráfico da Favela Furquim Mendes, no Jardim América, no Rio, foi preso na sexta-feira, dia 25, por policiais da 39ª DP (Pavuna). Segundo a polícia, contra ele estão expedidos três mandados de prisão por tráfico, dois em 2008 e um em 2010. O criminoso foi preso em uma de suas casas, no Jardim América. Durante a ação, Leiz Lopes, de 26 anos, foi preso com uma pistola calibre 40. Ele é apontado como segurança do traficante.