Polícia prende suposto financiador do PCC no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um traficante acusado de ser financiador da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo, segundo informações da polícia. Ricardo Alexandre Estela, de acordo com a polícia, é integrante do PCC de São Paulo e financiador da compra de maconha para duas facções criminosas do Rio de Janeiro. Ele foi preso com um traficante do Morro da Mangueira. Além deles, os agentes prenderam outro traficante, do Morro dos Macacos. De acordo com a delegada Roberta Carvalho da Rocha, titular da delegacia de Vila Isabel, os traficantes estavam sendo monitorados havia 15 dias, quando começaram as negociações da compra de cerca de 700 quilos de maconha, que entraria pela cidade de Dourados, em Mato Grosso, e depois seguiria para o Rio. A droga estava prevista para chegar entre ontem e hoje. O carregamento e o encarregado de fazer o transporte da maconha foram interceptados pela Polícia Federal na semana passada em Mato Grosso.