Polícia prende suposto fundador do PCC no Guarujá-SP Policiais civis do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) acreditam ter encontrado, na cidade do Guarujá, litoral sul de São Paulo, um dos criminosos fundadores do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que age dentro e fora do sistema prisional paulista. O mecânico Valdeci Aparecido Vicente vinha sendo procurado por latrocínio - roubo seguido de morte. A prisão ocorreu ontem no distrito de Vicente de Carvalho.