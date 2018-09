Polícia prende suspeita de roubo à casa da avó na Bahia

Os ladrões levaram cerca de R$ 6 mil, guardadas no quarto da idosa, em um caixote com cadeado que foi arrombado para a retirada do dinheiro. O crime foi elucidado depois da prisão de Jalmir de Jesus, de 18 anos, que assumiu o roubo e confessou ser namorado de Elaine.

Em depoimento, Jalmir disse que a neta da vítima planejou tudo. Afirmou ainda que contratou outros dois comparsas para executar o roubo, Danilo de Oliveira Peixoto, 25, que está preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido e conduzido para o Ministério Público Estadual. Ambos confirmaram participação no crime.

Com o trio, a polícia encontrou os dois revólveres usados no assalto, ambos calibre 22 e municiados, 20 pedras de crack e uma motocicleta roubada. Elaine recebeu R$ 300 pelo roubo, dados por seu namorado. Todos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, formação de quadrilha, além de roubo.