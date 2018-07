Polícia prende suspeito com 20 kg de maconha no ABC Um suspeito foi preso em flagrante na manhã de hoje com 20 quilos de maconha no bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. A prisão ocorreu após a polícia ser acionada pelo número de emergência por uma ocorrência de furto. Quando chegaram, os agentes encontraram o suspeito carregando uma sacola com a droga.