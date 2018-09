Polícia prende suspeito de aliciar travestis no Pará A polícia prendeu hoje um dos acusados de pertencer a um esquema de tráfico de pessoas para exploração sexual no Centro de São Paulo, descoberto em 2 de fevereiro deste ano. O preso, Edio Wagner Cardoso, aliciava rapazes em Belém do Pará e trazia para São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).