Polícia prende suspeito de assaltar joalheria Tiffany Um suspeito de assaltar a joalheria Tiffany & Co., do Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, foi preso hoje na região do Parque São Lucas, na zona leste da capital. O preso está no 42º Distrito Policial (DP). A loja foi assaltada por homens fortemente armados e encapuzados no último domingo. Eles levaram anéis, pulseiras, brincos e outras joias. A ação foi gravada por câmeras do shopping.