Polícia prende suspeito de assalto na serra gaúcha A Brigada Militar prendeu na noite deste domingo um homem suspeito de ter participado do assalto com reféns a uma fábrica de joias, na semana passada, em Cotiporã, na serra gaúcha. Os policiais foram alertados por moradores, que viram o homem andando pela cidade, a cerca de dois quilômetros do local do assalto.