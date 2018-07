Polícia prende suspeito de assassinar casal na Bahia

Os dois teriam saído de São Paulo para negociar a venda de uma carga de cocaína em Salvador, quando foram sequestrados por José Roberto, no último dia 10. No episódio, o filho de Camila, com 1 ano, foi abandonado dentro de um veículo. A criança foi encontrada na Avenida Paralela. Os corpos do casal foram localizados em Lauro de Freitas no dia 22 de maio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, José Roberto faz parte da quadrilha denominada de "Comando Da Paz" (CP). Após receber a carga, ele mandou matar os dois.